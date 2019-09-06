Haberler» Güncel» Haber

KOTO'nun Kocaelispor Maç Organizasyonu kaldığı yerden devam!

Geçtiğimiz sezon, kentimizin markası Kocaelispor'u hiçbir maçında yalnız bırakmayan Kocaeli Ticaret Odası, bu sezonda da takımımızı yalnız bırakmıyor.

06.09.2019 13:54 KOTO'nun Kocaelispor Maç Organizasyonu kaldığı yerden devam!

KOTO ailesi, takımımızı 7 Eylül 2019 Cumartesi günü Fethiyespor ile gerçekleştireceği müsabakada da kombine kartlarıyla izleyerek, destek olacak

Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu Kocaeli Ticaret Odası, yeni sezonda da hep Kocaelispor'un yanında. Geçtiğimiz sezon Oda adına alınan kombine kartlarla takımımızı hiçbir maçta yalnız bırakmayan KOTO, tüm meclis ve komite üyelerini Kocaelispor maçında buluşturmuş, büyük bir enerji oluşturmuştu. KOTO'nun tüm sektörlere hitaben düzenlediği toplu maç izleme organizasyonu bu sezon da devam ediyor. KOTO ailesi, 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 19:00'da Fethiyespor ile mücadele edecek olan takımımızı yine Kocaeli Stadyumu'nda yalnız bırakmayarak, meclis ve komite üyeleriyle birlikte maçı hep birlikte tribünden izleyecek.


Kocaelispor, Kocaeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13   Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; linç edilmek istendi
15:12   Hafriyat kamyonu sürücüleri, hız sınırı tanımıyor 1
15:12   Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; gözaltına alınırken linç edilmek istenildi
15:12   Diyarbakır'da ailelerin hdp önündeki eylemi sürüyor-3
15:12   Cumhurbaşkanı erdoğan cami açılışına katıldı 1
15:12   Cumhurbaşkanı erdoğan cami açılışına katıldı 2
15:12   Van vali bilmez 8 ayda 23 bin kaçak göçmen yakalandı