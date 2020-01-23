KOTO'nun komiteleri 'İzmit Çarşısı'nın etkin hale getirilmesi için işbirliği yaptı

Kocaeli Ticaret Odası'nın, kentin ticari hayatını canlandırmak adına gerçekleştirdiği projelere, komiteler de çalışmalarıyla destek oluyor. , İzmit Şehir Merkezi'nde faaliyet gösteren Oda üyelerinin, ticaret hayatının canlandırılması ve çarşının daha etkin hale getirilmesi için önemli bir toplantı gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası'nın 9., 10., 14., 16., 20. ve 21. Meslek Komite Üyeleri, yapılacak çalışmaları tüm detaylarıyla ele aldı.

KATILIM YOĞUN OLDU

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe, Yusuf Erenkaya, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, 9. Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Kul, 10. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yalnız, 16. Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Bölükbaşı, 20. Meslek Komitesi Başkanı Cem Gür, Meclis Üyesi Eray Bodur, 21. Meslek Komitesi Başkanı Murat Uzar, Komite Başkan Yardımcısı İrfan Öge ve Meclis Üyesi Ferhat Akbaş'ın katıldığı toplantıda, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak da yer aldı.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Toplantıda İzmit çarşı merkezinde bulunan üyelerin yaşadığı sorunlar belirlenerek, konuyla ilgili komisyon kurulmasına karar verildi. Toplantıda sorunlar şöyle sıralandı; Otopark Sorunu, Dükkan Kiralarının Yüksek Olması, Yerel Yönetim Uygulamaları, E-Ticaret. Sorunlar için geliştirilen çözüm önerileri de başlıklar halinde ele alındı.