Koto'nun nitelikli okulu ilk mezunlarını verdi

KOTO Yönetimi, protokol ve iş dünyasının yoğun katılımla yer aldığı törende, başarılar ödüllendirildi, kepler atıldı

107 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

Kocaeli Ticaret Odası'nın tüm Türkiye'ye rol model olan okulu Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, mezuniyet heyecanı yaşandı. Okul bahçesinde yapılması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle Hergeleci İbrahim Spor Salonu'na alınan törende mezun olan 107 öğrenci için hem gurur, hem mutluluk vardı.

KATILIM YOĞUNDU

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Cebeci'nin, okul öğretmenleri ile birlikte ev sahipliği yaptığı törene; Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Belediye Başkan Vekili Mehmet Filiz, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, KOTO Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Murat Barış, Yusuf Erenkaya, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi Yıldız adına Bülent Yücelen, Bahattin Ertuğ adına Gülten Canıgeniş, KOTO Meclis Üyesi Muhammet Ertürk, Mert Kavşut, komite üyeleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

CEBECİ: BÜTÜN UMUDUM GENÇLİKTEDİR

Tören, mezun öğrencilerin sahnede yerini alması ve Okul Müdürü Cebeci'nin açılış konuşmasıyla başladı. Öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyerek sözlerine başlayan Cebeci, "Ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz. Bu gerçeği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bütün umudum gençliktedir' diyerek ülkeyi ve bütün değerlerini gençlere emanet ederek göstermiştir. İnanıyorum ki sizler ülkemizin çağdaş uygarlık yolculuğunda, bilim ve teknoloji gelişmelerini izleyecek, öğrenecek, hizmet olarak geliştirecek ve savunacaksınız. Buna, bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

BAŞKAN BULUT: SİZLERE İNANIYORUM

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut konuşmasında, okula ve öğrencilerine çok güvendiklerini ve desteklerinin artarak devam edeceğini ifade ederek, "Ülkemizi emanet edeceğimiz bu pırıl pırıl gençlerimizin daha iyi donanıma sahip olması için, sadece fen bilimlerinde değil sosyal ve spor yönlerini de geliştirmeleri için okulumuzun güzel imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyor, ben ve arkadaşlarımın bunun için elimizden ne gelirse yaptığını, yapacağını da belirtmek istiyorum. 2018-2019 Eğitim-öğretim yılının sonuna geldik. Ve ilk mezunlarımızı veriyoruz. Yaşadığımız gurur ifade edilebilir gibi değil. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ve tabi ki geleceğimizi hazırlayan değerli öğretmenlerimiz. Emekleriniz çok kıymetli. Geleceğin kalkınmış Türkiye'sini sağlayacak olan siz gençlerimizin bundan sonraki süreçte de başarılı olacaklarına yürekten inanıyor ve devamını diliyorum.

'TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN'

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, böylesine özellikli bir okulun Kartepe'de tüm Kocaeli'ye hizmet vermesinden dolayı gurur duyduklarını belirterek, öğrencilere başarılar diledi. Törenin son konuşmasını gerçekleştiren Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Lisesi'nin tüm Türkiye'de bilindiğini ve rol model olduğunu, Kartepe'ye atanmadan önce de okulu bildiğini ifade ederek, "Tüm Türkiye'ye örnek olan başarılarınız daim olsun. Her zaman sizlerin yanındayız" dedi.

BAŞKAN BULUT'TAN ÖĞÜT

Akabinde okul birincisi Serhat Eken, davetlilere ve arkadaşlarına hitap etti. Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olmanın şans olduğunu ifade eden Başarılı Öğrenci, üzerine düşen sorumlulukların da farkında olduklarını ifade etti. Tören, dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerin takdim edilmesiyle devam etti. Okul birincisi Serhat Eken'e plaketini Kartepe Kaymakamı Dursun, İkincisi olan Nisa Ceren Ünnü'ye Kartepe Belediye Başkan Vekili Mehmet Filiz, Üçüncü olan Rümeysa Birci'ye ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek plaketini takdim etti. KOTO Başkanı Necmi Bulut öğrencilere saat hediye ederek zamanlarını başarı için kullanmalarını öğütlerken, AOSB yönetimi de tablet hediye etti.

ÖĞRENCİLERDEN YAŞAM BOYU BAŞARI SÖZÜ

Tören, okul birincisi Eken'in okul başarı kütüğüne ismini yerleştirmesi, bayrak töreni, tüm öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi, Özel KOTO OASB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kuruluşuna destek sunan kurum ve kişilere plaket takdimi ve kep töreniyle sona erdi. Büyük bir gurur ve mutlulukla kep fırlatan öğrenciler, yaşam boyu başarı sözü verdi.