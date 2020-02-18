Haberler » Güncel » KOTO Okulu öğrencilerinden Karate'de yeni başarılar - Haber

KOTO Okulu öğrencilerinden Karate'de yeni başarılar

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karate Takımı öğrencileri, yeni müsabakalardan yine başarılarla döndü.

18.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:37KOTO Okulu öğrencilerinden Karate'de yeni başarılar

Kocaeli Valiliği Gençlik ve İl Müdürlüğü Okul Sporları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Karate İl Birinciliği Yarışmaları, 6 Ocak 2020 tarihinde Dilovası Polisan Spor Salonu'nda gerçekleşti. Gençler A-B(Kız-Erkek) Kategorisinde düzenlenen müsabakalarda Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karate Takımı yeni başarılara adını yazdırdı.

Okul öğrencilerinden Nursena Yıldız; 64 Kg Genç Kız B Kategorisinde Grup 1.'si, Esma Hatun Tamyüksel; 60 Kg Genç Kız B Kategorisinde Grup 2.'si, Hamim Muhammmed Tamyüksel; 70 Kg Genç Erkek A Kategorisinde Grup 3.'sü oldu. Toplamda 3 madalyayla okullarına dönen öğrencileri kutlayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, "Öğrencilerimizin derslerindeki başarısı kadar spor müsabakalarındaki başarıları da bizleri gururlandırıyor" dedi. Okulun sporcu öğrencileri, Başkan Bulut'a yeni madalyaların sözünü verdi.


Anadolu Lisesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:46:06