Koto Üyeleri Dijital Yolculuğa Çıktı

DİJİTAL DÜNYANIN İNCE ÇİZGİLERİ

Alanında ve işlerinde başarılı eğitmenler, 3GEN Teknoloji CEO'su Engin Özgen, ETicaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, Eres Medya Satış Yöneticisi Satış Direktörü Ersin Karayücel ve İdeasoft Satış Direktörü Zekeriya Ateş, 9 saat süren eğitimlerde, 'E-ticaret ekosistemi ve dijital dünyanın ince çizgilerinden, verimli ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaya kadar birçok konuda kapsamlı bilgiler sunarken, güncel ve yaşanmış tecrübelerini de katılımcılarla paylaştı.

BARIŞ: BU ORGANİZASYON ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Barış ve Mehmet Akif Şen'in ev sahipliği eğitim programı, Barış'ın açılış konuşmasıyla başladı. Kocaeli Ticaret Odası'nın, 'üyelerini gelişen dijital dünyaya entegre etme' hedefiyle de örtüşen eğitime ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Barış, "Kurumların ve bireylerin gelecekte hayatta kalabilmeleri ve başarıyı yakalayabilmeleri için dijitalleşmenin şart olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dijitalleşme aynı zamanda ekonomimizin can damarı olan KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücü açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu eğitimin büyük bir fırsat olduğunu düşünüyor, yoğun katılımdan da anlaşılacağı üzere üyelerimizin bu fırsatı iyi değerlendireceklerine inanıyorum" dedi.

'YA DİJİTAL DÖNÜŞÜM'E TUTUNACAĞIZ

YA DA ÜZERİMİZDEN EZİP GEÇECEK'

Eğitim boyunca katılımcılara; Dijital İş Yapış Biçimleri ve Eticaret Ekosistemi, Sektör, Kategori Ve Ürünlere Göre Ulusal Ve Uluslararası Satış Platformları Seçimi, Eticarette Temalar, Fotoğraf ve Görsel Optimizasyon, Eticaret Ödeme Yöntemleri, Kargo ve Lojistik, Eticarette Pazarlama ve Dijital Reklam Yönetimi, Eticarette Sosyal Medya Pazarlama ve İçerik Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası Pazaryerlerinde Satış, E-İhracat/ E-Ticaret Saha Operasyonu, Depo Ve İptal/İade Yönetimi konularında kapsamlı bilgiler sunularak, katılımcıların soruları yanıtlandı. Eğitim programı; "Dijital dönüşüm geldi ve hızla üzerimizden geçiyor. Ya üzerimizdeyken O'na tutunacağız, ya da üzerimizden ezip, geçecek. Zamanı ve dönüşümü iyi değerlendirmeliyiz" farkındalığının vurgulanmasıyla sona erdi.

Kaynak: Bültenler