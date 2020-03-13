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KOTO üyesi marketçilerden 'corona ve stok' açıklaması:

Fırın, Pastane ve Marketler Grubu'nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 9. Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında 'coronavirüs' vakasını gündeme alarak Kocaeli halkının gönlünü ferahlatacak bir açıklama yaptI.

13.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:26
KOTO üyesi marketçilerden 'corona ve stok' açıklaması:

Kocaeli Ticaret Odası 9. Meslek Komitesi, aylık olağan toplantısında, ülkemizde de görülen coronavirüs vakasını ve gıda sektörüne yönelik oluşturulan panik havasını gündeme aldı. Konu ile ilgili ortak açıklama yapan KOTO 9. Meslek Komitesi, market ürünleri satış ve tedarikinde herhangi bir aksaklık olmadığını açıklayarak, vatandaşlara 'Panik yapmayın. Ürün çok ve zam yok! Panik havası suni zamları körüklüyor" çağrısı yaptı.

'SUNİ FİYAT ARTIŞLARINA SEBEP OLUYOR'

Konu ile ilgili komiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Coronavirüs vakasının ülkemizde de görülmesinin ardından, vatandaşlarımızın tedirgin olduğunu ve marketlerde hareketlilik yaşandığını gözlemlemekteyiz. KOTO üyesi gıda toptancıları ve marketçiler olarak açıkça ifade ediyoruz ki, ilimizde ürün stokları yeterli seviyededir ve zam yapılmamıştır. Panik havasına ve ihtiyaç fazlası stoklu alışveriş yapılmasını gerektirecek bir durum yoktur. Bu tedirginlik, bazı fırsatçılara yaramakta ve suni fiyat artışlarına sebep olmaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan devletimizin açıkladığı tedbirlere riayet etmesini ve sükunetle süreci takip etmelerini rica ediyoruz."

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Kocaeli, Güncel

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