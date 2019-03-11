Koto Yapı Denetim Sektörü'nden Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nda Önemli Görüşmeler

KOTO 3. Meslek Komitesi Başkanı Halil Ardıç, yapı denetim sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyetle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda önemli görüşmeler gerçekleştirerek, 2019 yılı itibariyle uygulamaya alınan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile ilgili kapsamlı dosya sundu

Yapı denetim firmalarını yakından ilgilendiren yönetmelik değişikliği ile birlikte; hangi yapıda, hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı elektronik sistemle kurayla belirlenecek, Yapı denetim hizmet bedeli, esas yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 1,5'i olacak, teknik öğretmen ve ara teknik elemanlar, belirli sınırlamalar içerisinde şantiye şefliği ve yardımcı kontrol elemanlığı görevi yapabilecek.

BAKANLIKTA GÖRÜŞMELER

Ocak ayından bu yana değişikliklerin sahada etkinlerini takip eden ve konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayan Kocaeli Ticaret Odası 3. Meslek Komitesi, sektörün görüşlerini paylaşmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Kocaeli Ticaret Odası 3. Meslek Komitesi Başkanı Halil Ardıç, sektör temsilcileri Akif Balaban, Ahmet Kadı, Murat Aytun Yüksel ve Şerafettin Vural'ın yer aldığı heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bektaş ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Daire Başkanı Tuna Acar ile bir araya geldi.

AKSAKLIKLAR GİDERİLMELİ

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde hayata geçirilen değişikliklerin, sektörün geleceği adına olumlu olduğunu, kuralı sistemin daha adil ve etkin denetlenebilen bir model ortaya koyduğunu ifade eden Komite Başkanı Halil Ardıç, "Sektör adına yapılan değişiklikleri olumlu karşılıyoruz ancak sistemin uygulanışında halen bazı aksaklıklar yaşanmaktadır. Sahadan aldığımız geri bildirimler ve sektörün aktif temsilcisi olan bizlerin görüşü, kuralı sistemde yaşanan aksaklıkların bir an önce giderilerek, sistemin işler bir hale getirilmesidir. Yaşanan tıkanmalar, hızımızı kesmektedir" dedi. Ardıç ve beraberindeki heyet, konuyla ilgili kapsamlı sunumun ardından dosya sundu.

Kaynak: Bültenler