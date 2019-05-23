Koton Skirtly Yours Koleksiyonu Moda ve Cemiyet Dünyasıyla Buluştu

Moda Direktörü Melis Ağazat ve Koton iş birliğiyle hazırlanan Koton Skirtly Yours Edited by Melis Ağazat Koleksiyonu mağazada düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Koton Skirtly Yours Edited by Melis Ağazat Koleksiyonu, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Moda Direktörü Melis Ağazat'ın ev sahipliği yaptığı etkinlikle tanıtıldı. Koton City's mağazasında gerçekleşen etkinliğe Şükran Güzeliş, Arzu Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman, Suzan Toplusoy, Banu Çarmıklı, Dilek Türker, Lara Ünsal ve Aslı Küseyrioğlu gibi moda ve cemiyet dünyasından isimler büyük ilgi gösterdi.

İlkbahar-Yaz sezonu için her tarz ve vücut tipine uygun tasarımlar hazırladıklarını ifade eden Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz 'Koleksiyon ile beraber etekteki iddiamızı ortaya koyuyoruz. Her okazyona uygun seçeneklerin yer aldığı, içeriği zengin bir kapsül hazırladık. Bu sezon gardıroplarına etek eklemek isteyenlere Koton'a Sor Al diyoruz' dedi.

22 yıllık moda deneyimini yeni bir koleksiyon ile taçlandıran moda direktörü Melis Ağazat 'Moda yolculuğumun en keyifli işlerinden birine imza attık. Koton gibi hem modanın nabzını tutan hem de bunu geniş kitlelere ulaştırabilen bir markayla iş birliği yaptığım için mutluyum. Eteklerin modada farklı bir yeri olduğuna inanıyorum. Bence kadın olmanın en zarif halini yansıtıyorlar ve bedenleri özgürleştiriyorlar. Yeni sezon için mini, midi, maksi boylarda pek çok seçenek hazırladık. Trend detayların renk, desen ve kumaş buluşmalarıyla tam bir yaz koleksiyonu oldu' dedi.

Koton Skirtly Yours Edited by Melis Ağazat Koleksiyonu seçili Koton mağazalarında ve online alışverişin adresi koton.com'da ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kaynak: Bültenler