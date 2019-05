Kaynak: AA

RIDVAN KORKULUTAŞ - Kötü alışkanlardan uzak durması amacıyla babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta kick boksa başlayan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları ele eden Gaziantepli Serdar Yiğit Eroğlu, en iyilerin yarıştığı olimpiyatlara da katılarak başarısını sürdürmeyi hedefliyor.Yaklaşık 10 yıl önce babasının yönlendirmesiyle spora başlayan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi 24 yaşındaki Serdar Yiğit Eroğlu, spor yaşantısı boyunca 15 Türkiye Şampiyonluğu, 2014 yılında Avrupa, 2017'de de dünya şampiyonluğu elde etti.Antrenörü Burhan Çelik'in verdiği destekle özel bir spor salonunda antrenmanlarını sürdüren Eroğlu, eylül ayında Bosna Hersek 'te düzenlenecek Kick Boks Dünya Şampiyonası 'nda başarısını devam ettirmek istiyor. Başarı merdivenlerini hızla çıkan Eroğlu'nun en önemli hedefi ise 2024 Tokyo Olimpiyatlarında en iyilerin arasında yer alabilmek.Şampiyon kick boksçu Serdar Yiğit Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla ailesi tarafından spora yönlendirildiğini söyledi.2012 yılında antrenörü Burhan Çelik'le tanışana kadar sadece spor salonuna gidip antrenman yaptığını anlatan Eroğlu, Çelik'le birlikte yarışmalara katıldığını ve çeşitli başarılar elde ettiğini kaydetti."Sevgi ve saygı gösterildiler bana"Eroğlu, 2012'da Türkiye Şampiyonluğu elde ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:"Ailem büyük bir coşkuyla karşılamıştı beni. Bu da beni daha motive etti. 15 kez Türkiye şampiyonu oldum, 2014 yılında Avrupa şampiyonluğu, 2017'de de dünya şampiyonluğu elde ettim. Sporcu kimliğimden dolayı her girdiğim ortamda bir sevgi ve saygı gösterildiler bana. Başarılar elde ettikçe çevremin daha da ilgi duymaya başladı. Spora yeni başlayacak arkadaşlarıma her zaman tavsiye ediyorum. Çünkü karakterimize kişiliğimizin oturmasında spor her zaman fayda göstermiştir. Yaptığımız spor gereğince her zaman öz güvenli ve sağlıklı birer birey oluyoruz.""Hedefim olimpiyatlarda yarışabilmek"Eroğlu, kick boksun olimpiyat komitesi tarafından tanındığını ve gelecek yıllarda olimpiyatlarda temsil edileceğini vurgulayarak, "Bu yılın sonunda Kick Boks Dünya Şampiyonası var. Şimdiki hazırlığım bu yönde. Bir kez daha şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutacağım, bayrağımızı dalgalandıracağım. Hedefim sadece dünya şampiyonluğu olsaydı, ben bunu elde etmiştim, bırakırdım. Hedefim bu sporun en iyilerinin yarıştığı olimpiyatlarda yarışabilmek. Spor sayesinde sosyalleşiyoruz ve güzel ahlak ediniyoruz." diye konuştu.Baba Kemal Eroğlu da, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Dünya şampiyonu olacağını hiç düşünmüyordum. Allah şükürler olsun nasip oldu bu yerlere geldi. Böyle bir duygunun tarifi mümkün değil." dedi.Kick boks antrenörü Burhan Çelik, Serdar Yiğit Eroğlu'nun azmi, hırsı ve yeteneğiyle başarılar elde ettiğini kaydetti."İçinde spor olan bir gençten korkulmaz""Spor, geçler için bir fırsattır" diyen Çelik, "Gençlerin bunun farkına varabilmesi çok önemli. Devlet büyüklerinin de mutlaka ve mutlaka gençler spora yönlendirmesi lazım. Çünkü spor disiplindir, ahlaktır ve edeptir. İçinde spor olan bir gençten korkulmaz." değerlendirmesinde bulundu. Avrupa