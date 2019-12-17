Haberler » Spor » 'Kötü bir haberim var' dedi ve Türk futbolundaki gerçeği açıkladı - Spor

"Kötü bir haberim var" dedi ve Türk futbolundaki gerçeği açıkladı

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türk futbolunda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak "Benim futbolseverlere kötü bir haberim var, Türk futbolunda deniz bitti. Yöneticiler çıkıp doğruyu anlatsın iflas ettik desin. Türk toplumunu kandırmaktan artık vazgeçin" dedi.

17.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:31

MHP ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, son yıllarda Türk futbolunda yaşananlar ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşan Sancaklı, "Türk futbolu son 20 yıldır holding patronlarının, büyük şirket patronlarının güç savaşı yaptığı bir mecraya döndü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın toplam borcu 9 milyar liraya ulaştı. Holding patronu olmak için parayı yönetmeyi bilmek lazım" dedi.

Saffet Sancaklı şöyle devam etti:

"Maşallah, holdinglerini çok iyi yönetiyorlar, aldı başını gidiyor holdingler; aynı adamlar kulüpleri de yönetiyor ama kulüpler iflas etti. Bankalar Birliği 8 ay önce müdahale etti, 12 milyar lira borcu vardı kulüplerin, 7 milyarını iki yıl ödemesiz öteledi. Adam boğuluyor, kafasından çıkardın, 2-3 nefes aldı, şimdi aşağıda devam et. Devlet her seferinde müdahale edemez size.

"İŞİN GELDİĞİ NOKTA YİNE REZİLLİK"

İşin geldiği nokta yine rezillik. Benim futbolseverlere kötü bir haberim var: Türk futbolunda deniz bitti. Yöneticiler çıkıp doğruyu anlatsın iflas ettik desin. Türk toplumunu kandırmaktan artık vazgeçin. Artık rol yapmayı ve yalan atmayı bırakın. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyunculara ödediği para yıllık ortalama 500 milyon TL. Peki, ne oldu? Avrupa kupalarında var mıyız? Avrupa'nın ikinci, üçüncü sınıf takımlarının arkasında bitirdik; ya sonuncu olduk ya sondan 2. olduk. Hani bu oyuncular bizi uçuracaktı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın futbolculara sene boyunca ödediği para 90 milyon TL. Diğerleri 500 milyon TL ödüyor, Hani sizin bu futbolcularınız uçacaktı, 40'ar gol atacaktı. Artık bu milleti kandırmayı bırakın. Yoksa bu işin gidişatı çok kötü."


Saffet Sancaklı, Milletvekili, Kocaeli, MHP, Spor


HABER YORUMLARI (42)
DAYI AMA ANKARADA DEĞİL:Bende size bir şey diyeyim Türk futbolunu batıranlar kulüp yöneticileri ve teknik direktörlerdir.Örnek fatih terum ersun yalan o kadar boş topçu aldırdılar yok ben istemedim aldılar derlerse o zaman neden istifa etmediniz diye sorarlar........
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
1234:Aynı Ülke gibi değil mi
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
VAROŞ MAHALLE ÇOCUĞUYUM:beni kulüp başkanı yapsalar durum bundan kötü olmazdı.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
TÜRK FUTBOLU:Türk futbolu mu kaldı kadeşim. Büyük takım dediğimiz takımların neredeyse ?''ı yabancı futbolcu doldu. Ama hesapta adı türk futbolu. Klüplere para yağdırıp elin jonisi için milyon dolar harcamak yerine alt yapıdaki çocukları iyi yetiştirmeye bakın. Saffet hoca haklı.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ZAGOR:Futbol siyasete alet oldugu gun ve proje takimlari ile semt takimlari takviyeli bir sekilde super ligde oldugu anda bitti zaten...nerde osmanli spor nerde kayseri erciyes?...ne kadar avrupaya sallasakta ingiltere,almanya,ispanya ....bize 10 gömlek fazla gelir...
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
HİDROFOR:futbolun allah belasını versin devlette ona ayırdığı parayı halkına vrsin haram zıkkım olsun
Yayından Kaldır
24 0
Cevap yaz
YILMAZ VURAL:kim bilir hangi takımlıdır maçı seyretti yenildi sinirlenmiş gelmiş açıklama yapıyor fenerbahçeyi niye katıyorsun uefada oynamadıki bu sene
Yayından Kaldır
4 18
Cevap yaz
MEMET33:FENERBAHÇELİDİR KENDİSİ, HAKANLA BERABER OYNADIKTAN SONRA FENERE GİDİNCE ORDA ÜSTÜ KAPALI AÇIKLAR GİBİ OLMUŞTU.
Yayından Kaldır
2 3
TEŞKİLATTAN HAYDAR:hah nihayet birisi gercekleri dile getirmiş. Ama ağzından salyalar akıtarak ana bacı küfür etmeye giden kitle bu durumdan memnun. Hani şu ucuk rakamlar verilen beş para etmez topçulardan kaç kişi kaç para yolunu buluyor ? Bne bu rezillikleri 20 yıl önce görüp futbolla arama mesafe koydum ve gayet de huzurluyum. Ne paramı ne vaktimi havada bulup tavada yiyenlere feda etmem.
Yayından Kaldır
9 2
Cevap yaz
TURİST ÖMER:Cari açığa sebep oluyor bu paralar. . . Yabancı oyunculara milyonlarca avro ve kulüplere ödenen tonca avrolar bonservis paraları yüzünden ekonomi de futbol da çöker. . . Şenol Güneş in dediği çok doğru. Eskiden futbolu açlar oynar zenginler izlerdi. Şimdi zenginler oynuyor açlar izliyor. . .
Yayından Kaldır
10 1
Cevap yaz
Tüm 42 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

18:04 Beşiktaş'a coşkulu karşılama - Spor
17:57 İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! - Spor
17:56 Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Spor
17:54 Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi - Spor
17:48 Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Spor
17:21 Mircea Lucescu, Santos yolunda! - Spor
17:11 Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu! - Spor
16:10 İspanya'da El Clasico için "olağanüstü hal" - Spor
15:43 Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar - Spor
17.12.2019 18:05:24