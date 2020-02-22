Haberler » Magazin » Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü - Magazin

Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen, ancak geçirdiği rahatsızlıktan dolayı zor günler geçirmeye başlayan Arda Kural, TRT ekranlarında yayınlanan 'Tutunamayanlar' dizisinde boy gösterecek.

22.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:08

Bir dönem yaşadığı zorluklarla gündeme gelen 'yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ın zor günleri geride kaldı.

'Eyvah Babam' dizisi ile ünlenen Arda Kural'dan güzel geldi. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü.

YÖNETMEN DUYURDU

Arda Kural, TRT ekranlarında izleyici ile buluşan ' ' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Haberi 'Tutunamayanlar' dizisinin senarist ve yönetmenlerinden Osman Nail Doğan sosyal medyadan duyurdu.

İşte Arda Kural'ın son hali;

Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü

Tutunamayanlar, Arda Kural, Magazin


HABER YORUMLARI (15)
HAKAN GULER:Allah yardımcısı olsun kimse bu çocuğun durumuna düşmesın
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ANTEPLİ VATANDAŞ:İyi olmuş. Güzel haber. İnşallah kazandığı ile kendine düzgün bir hayat kurar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BOYKOT TRT KAPATILSIN:BOYKOT TRT KAPATILSIN
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
AKTROL:trt de oynanan dizilerin parasını ben ödüyorum bundan böyle kim alınırsa dizilere beni arayın böyle saçmalık olmaz elektrik parasını öde telefon parasını öde çalışanların parasını öde adamlar at koşturuyor dingonun ahırı mı burası hey hop trt hepinizi kovuyorum
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ASLI:Düşeni kaldırmak yardımcı olmak kulun görevidir, ALLAH razı olsun, ilgilenenlerden.
Yayından Kaldır
23 0
Cevap yaz
ZİYAA:Amin Aslı hanım! Aynen öyle. . . Hayılı günler. Sağlıcakla kalın. . .
Yayından Kaldır
3 0
ZİYAA:Memnun oldum setlere geri döndüğüne. . . Arda, çok iyi bir insan ve çok iyi bir oyuncu. . . O kötü günler bir daha geri gelmesin inşallah. . . Allah sağlık, sihhat versin. . . Başarılar!
Yayından Kaldır
10 1
Cevap yaz
ADMAN:Dizi adi Arda, yimi kastediyor acaba. Basarilar Arda Kural.
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
NEŞET KORMAZ:allah kimseyi akıldan zayi etmesin ne oldum demiyecen her zaman
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Sarışın erkeleri, çekici bulmam; ama Arda , hariç! :)
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 14:25:30