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Kötü haberle yıkıldılar: "Tırnaklarımla kazıdım, çıkartamadım"

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boru hattı çalışmasında meydana gelen göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

28.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:56Kötü haberle yıkıldılar:
'nin ilçesinde boru hattı çalışmasında meydana gelen göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin hayatını kaybettiğini öğrenen inşaat şefi, "Tırnaklarımla kazdım, çıkartamadım" diyerek fenalık geçirdi.
Olay, Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Caddesi İbrikdere Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından yapılan boru hattı inşaatı sırasında karayolunun altında kalan kısımda göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte Doğan Parlak (56) isimli işçi çöken toprağın altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler Parlak'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler göçüğün meydana geldiği yolun altında yaklaşık 1 saat boyunca Parlak'ı kurtarmaya çalıştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Parlar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Parlar'ın göçük altından çıkartılan cenazesi polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı olay yeri incelemelerinin ardından Kocaeli Hastanesi morguna kaldırıldı.
"TIRNAKLARIMLA KAZIDIM, ÇIKARTAMADIM"
Diğer işçiler ise Parlak'ın kurtarılması için çalışmalar sırasında sabırsızlıkla bekledi. İnşaat şefi Parlak'ın ölüm haberini öğrenince, "Tırnaklarımla kazıdım, çıkartamadım" diyerek fenalık geçirdi. Ekipler tarafından sakinleştirilen işçi hastaneye kaldırıldı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan, göçüğün yaşandığı yol ise polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Murat Kanber - Cihan Atik/İHA)

Kartepe, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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