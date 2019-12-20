Haberler » Güncel » Kötü hava şartları Portekiz'de 2, İspanya'da 1 can aldı - Haber

Kötü hava şartları Portekiz'de 2, İspanya'da 1 can aldı

Akdeniz'in batısındaki Portekiz ve İspanya'yı etkisi altına alan kötü hava şartları 3 kişinin ölümüne neden oldu.

20.12.2019 00:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:02 Kötü hava şartları Portekiz'de 2, İspanya'da 1 can aldı
'in batısındaki ve 'yı etkisi altına alan kötü hava şartları 3 kişinin ölümüne neden oldu.
Portekiz'de yaşamı olumsuz etkileyen kötü hava şartlarından dolayı 2 kişi hayatını kaybetti.
Sivil Koruma yetkilileri, başkent Lizbon yakınlarındaki Montijo kentinde ve ülkenin kuzeyindeki Castro Daire'de 2 kişinin şiddetli yağışların yol açtığı sele kapılarak öldüğünü açıkladı.
Verilen bilgilerde, şiddetli yağışlardan dolayı ülke genelinde 3 binden fazla yere müdahale edildiği, çok sayıda nehrin taştığı, bazı beldelerde devrilen ağaçların ve çöken binaların ciddi hasar oluşturduğu belirtildi.
Başkent Lizbon ve ülkenin en önemli kentlerinden Porto'da deniz ve nehir ulaşımının tamamen durduğu, çok sayıda tren seferinin de iptal edildiği kaydedildi.
İspanya'nın da özellikle kuzey bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış ve rüzgarın 1 kişinin ölümüne neden olduğu duyuruldu.
Asturias bölgesinin Puenxo adlı yerleşim yerinde dağ yürüyüşüne çıkan birinin sele kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Diğer yandan, şiddetli yağmur ile "Elsa" adı verilen ve saatteki hızı 160 kilometreye varan kasırganın etkisiyle çok sayıda ağacın devrildiği, As-17 yolunun trafiğe kapatıldığı, Madrid-Santander seferi yapan bir uçağın Santander Havaalanına inemeyerek geri dönüş yapmak zorunda kaldığı bilgisi verildi.
Ayrıca su baskınlarından ve telefon ile elektrik direklerinin devrilmesinden dolayı bazı bölgelerde çok sayıda insanın zor durumda kaldığı ifade edildi.

Portekiz, Akdeniz, İspanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:23   Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Haber
01:20   Kırıkkale mke'nin gündeminde 'özelleştirme' yok - Haber
01:20   İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi - Haber
01:19   İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haber
01:04   Yabancı savaş uçakları Libya'nın Misrata kentini vurdu - Haber
23:38   Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Haber
20:10   İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:25   4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
20.12.2019 01:24:00