Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Zeytinburnu'nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı.

27.08.2019 19:37 Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı
Zeytinburnu'nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Abay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abay Caddesi üzerinde bulunan boş arazideki ağaçlık alandan kötü koku geldiğini hisseden vatandaşlar, yaptıkları incelemede duvarın dibindeki çukurda ceset olduğunu gördü. Gördükleri karşısında şoka uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu bölüme şerit çekerek önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı. Yüzlerine maske takarak çalışma yapan polis ekipleri, cesedin 23 yaşındaki Ferit Afrin isimli bir gence ait olduğunu belirledi. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Olay yerine yakın bir yerde oturan Yasin Aslan, "Biz bir hafta, on gün önce çardakta oturuyorduk. 10 gündür buradan koku geliyordu. Biz fare kokusu sandık ama oradan geliyormuş. Normalde bakarız ama bakmadık hiç" dedi. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:37   Ekiplerin nefes kesen kurtarma çabası yetmedi
20:31   Su tankeriden 467 kilo esrar çıktı
20:24   E-5'te aküsünden yangın çıkan araç trafiği durma noktasına getirdi
20:21   Kontrolden çıkan otomobil refüjde asılı kaldı: 2 yaralı
20:07   Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı
20:04   Kuzenler arasındaki silahlı kavgada şahısların kaçma anları kamerada
19:59   Araç yangını E-5'te trafiği durma noktasına getirdi