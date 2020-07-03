Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktıAntalya'da yalnız yaşayan Mehmet Sağlamoğlu (67), evinde ölü bulundu.

03.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:31
Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı
Antalya'da yalnız yaşayan Mehmet Sağlamoğlu (67), evinde ölü bulundu. Sağlamoğlu'nun öldüğü, yaşadığı siteyi kötü koku sarınca ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde meydana geldi. Bir devlet kurumundan emekli olan ve 25 yıldır tek başına yaşayan Mehmet Sağlamoğlu'nun yaşadığı sitede yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız etti. Site sakinlerinin kokuyu, site müdürüne söylemesi üzerine yapılan kontrolde, kokunun Sağlamoğlu'nun zemin kattaki evinden geldiği anlaşıldı. Camı açık olan eve giren site görevlisi, Sağlamoğlu'nun yarı çıplak yatağında hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sağlamoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü düşünülen Sağlamoğlu'nun cansız bedeni, yapılan kontrolün ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Sağlamoğlu'nun yaşadığı sitenin müdürü Osman Çağlayan, "Sitede kötü bir koku yayılması üzerine komşularımız ihbarda bulundu. Site görevlimiz kontrol edince kokunun Mehmet Bey'in evinden geldiğini gördük. 25 yıldır burada tek başına yaşıyordu" dedi. Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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