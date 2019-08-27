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Kötü kokular bir gencin cesedini ortaya çıkardı

Kötü kokular bir gencin cesedini ortaya çıkardı Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin ediliyorİSTANBUL - Zeytinburnu'nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı.

27.08.2019 19:44
Kötü kokular bir gencin cesedini ortaya çıkardı

Kötü kokular bir gencin cesedini ortaya çıkardı

Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin ediliyor

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Abay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abay Caddesi üzerinde bulunun boş arazideki ağaçlık bölümden kokuların geldiğini hisseden vatandaşlar, alanı incelerken duvarın dibindeki çukurda ceset olduğunu gördü. Gördükleri karşısında şoka uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu bölüme şerit çekerek önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı. Yüzlerine maske takarak çalışma yapan polis ekipleri, cesedin 23 yaşındaki Ferit Afrin isimli bir gence ait olduğunu belirledi. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Olay yerine yakın bir yerde oturan Yasin Aslan, "Biz bir hafta, on gün önce çardakta oturuyorduk. On gündür buradan koku geliyordu. Biz fare kokusu sandık ama oradan geliyormuş. Normalde bakarız ama bakmadık hiç" dedi.

Kötü kokular bir gencin cesedini ortaya çıkardı

Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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