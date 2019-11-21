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Kötü kokular gelen dairede yaşlı adamın cesedi çıktı

Adana'da bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine eve kontrole giren polis ekipleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı.

21.11.2019 00:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:40Kötü kokular gelen dairede yaşlı adamın cesedi çıktı
'da bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine eve kontrole giren polis ekipleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı.

Olay, ilçesi Toros Mahallesi 78156 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde tek yaşayan Mehmet Ağkurt'un (70) dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman yöneticisi durumu polise bildirdi. Olay mahalline gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla evin içerisine girdi. İçeri giren polis ekipleri Ağkurt'u yatağında ölü buldu.

Özel kıyafetlerle ceset incelendi

Siyanürle yaşanan intihar olaylarından sonra olay geri inceleme polisleri özel kıyafetle cesedi inceledi. Yapılan incelemenin ardından Ağkurt'un cesedi özel kıyafet giyip itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Ağkurt'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağkurt'un ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. - ADANA

Çukurova, Adana, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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