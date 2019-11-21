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Kötü kokular gelen daireden yaşlı adamın cesedi çıktı

Kötü kokular gelen daireden yaşlı adamın cesedi çıktı Adana'da kötü kokuların geldiği daireye çilingir yardımıyla kapıyı açıp giren polis ekipleri 70 yaşındaki Mehmet Ağkurt'un cesedi ile karşılaştı Olay yeri polisi yaşlı adamın cesedini özel kıyafetler giyerek incelediADANA - Adana'da bir...

21.11.2019 00:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 01:00
Kötü kokular gelen daireden yaşlı adamın cesedi çıktı
'da kötü kokuların geldiği daireye çilingir yardımıyla kapıyı açıp giren polis ekipleri 70 yaşındaki Mehmet Ağkurt'un cesedi ile karşılaştı
Olay yeri polisi yaşlı adamın cesedini özel kıyafetler giyerek inceledi
ADANA - Adana'da bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine eve kontrolle giren polis ekipleri, yaşlı adamın cesediyle karşılaştı.
Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78156 sokakta bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde tek yaşayan Mehmet Ağkurt'un dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman yöneticisi durumu polise bildirdi. Olay mahalline gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla evin içerisine girdi. İçeri giren polis ekipleri Ağkurt'u yatağında ölü buldu.
Özel kıyafetlerle ceset incelendi
Siyanürle yaşanan intihar olaylarından sonra olay geri inceleme polisleri özel kıyafetle cesedi inceledi. Yapılan incelemenin ardından Ağkurt'un cesedi özel kıyafet giyen itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Ağkurt'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağkurt'un ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Kötü kokular gelen daireden yaşlı adamın cesedi çıktı

Adana, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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