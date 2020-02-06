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Kötü kokular gelen evden ceset çıktı

Denizli'nin Çal ilçesinde evden gelen kötü koku üzerine eve kontrol için giren jandarma ekipleri içeride 72 yaşındaki yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı.

06.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:07Kötü kokular gelen evden ceset çıktı
'nin ilçesinde evden gelen kötü koku üzerine eve kontrol için giren jandarma ekipleri içeride 72 yaşındaki yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çal ilçesi Ortaköy Mahallesinde meydana geldi. 72 yaşındaki Bayram Özdemir'in kaldığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerin eve gelen ekipler kapının açılmadığını görünce kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler girdikleri evde Özdemir'in çürümeye yüz tutmuş cesedini buldular. Yapılan incelmelerin ardından Özdemir'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Özdemir'in yakınlarının yaklaşık 10 günden bu yanan kendisinden alamadıkları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Bayram Özdemir, Jandarma, Denizli, Çal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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