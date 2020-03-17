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Kotun bin bir tonundan tablolar

Moda ürünleri de bir sanata dönüşebilir.

17.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:47
Moda ürünleri de bir sanata dönüşebilir. Özellikle Ian Berry söz konusu olduğunda. Berry, eski kotları kesip sanat eserleri yaratıyor. Kotun bin bir tonundan tablolar

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Ian Berry, Moda, Güncel

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