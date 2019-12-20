Haberler » Güncel » KOÜ'de 12. Çocuk Sağlığı Toplantısı düzenlendi - Haber

KOÜ'de 12. Çocuk Sağlığı Toplantısı düzenlendi

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ), 12. Çocuk Sağlığı Toplantısı düzenlendi.

20.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:38 KOÜ'de 12. Çocuk Sağlığı Toplantısı düzenlendi
Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ), 12. Çocuk Sağlığı Toplantısı düzenlendi.
KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, çok sayıda akademisyen katıldı.
Toplantıda, anne sütüne ilişkin yeni bilgiler, emzirmede sık rastlanan sorunlar, tamamlayıcı beslenme, beslenme alışkanlığı, oyun ve beslenmede tutum değişikliği, sporcu lisansında hekimin rolü ve çocuklarda temel yaşam desteği konuları ele alındı.

Kocaeli Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:32   Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başlıyor - Haber
17:32   Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı - Haber
17:32   BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Bizim askerimiz gerekirse Libya'ya gidecek" - Haber
17:31   20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 6 Ocak'ta - Haber
17:26   Çorum İş-Kur hizmet binası ve Huzurevi için 7 milyon 640 bin TL ödenek - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
20.12.2019 17:32:36