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KOÜ'de Astrofotoğraf Sergisi

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Haluk Arda Oskay'ın, 4. kişisel fotoğraf sergisi açıldı.

18.10.2019 14:19KOÜ'de Astrofotoğraf Sergisi
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Haluk Arda Oskay'ın, 4. kişisel fotoğraf sergisi açıldı.
KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, GSF Antre Sanat Galerisi'nde açılan Astrofotoğraf Sergisi'ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
"Gece" ismini taşıyan sergide, 2015-2019 yıllarında Türkiye'nin ışık kirliliğinden uzak kırsal alanlarında, Samanyolu ve Andromeda Galaksileri, ay ve yıldızlar, gece gökyüzü peyzajları astrofotoğraf teknikleri kullanılarak görüntülendi.
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Haluk Arda Oskay'ın, 20 eserinden oluşan sergi, 1 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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