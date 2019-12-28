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KOÜ'lü akademisyenler ABD'de Kar Heykel Çalıştayı"na katılacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) heykel takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenecek "Kar Heykel Çalıştayı"na katılacak.

28.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:32 KOÜ'lü akademisyenler ABD'de Kar Heykel Çalıştayı
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) heykel takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenecek "Kar Heykel Çalıştayı"na katılacak.
KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ceyhun ve Dr. Öğr. Gör. Zekeriya Erdinç ile Öğr. Gör. Tayfun Konak'tan oluşan heykel takımı, ABD'nin Colorado eyaletinde 20-29 Ocak tarihlerinde düzenlenecek çalıştaya katılmaya hak kazandı.
Çalıştayda Türkiye'yi temsil edecek heykel takımı, "Puzzle Circle" adlı eseri gerçekleştirecek.
Organizasyon sürecinde 3,5 metreküp ölçeğindeki sıkıştırılmış kar bloğundan eksiltme yöntemiyle amaçlanan form oluşturulacak.
Uluslararası platformda Kocaeli Üniversitesi ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Konak, "Hepimiz bir bütünün parçasıyız" ana fikrinden yola çıktıklarını bildirdi.
Uluslararası farkındalığın önemini vurgulayan Konak, önümüzdeki dönemde güzel sanatlar alanında öğrencilerin vizyon, tasarım ve fikri becerilerinin yanı sıra uluslararası organizasyon tecrübelerinin arttırılması için çalışacağını kaydetti.
KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye verdiği destekten dolayı teşekkür eden Konak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da desteğini alarak kent ölçeğinde yeni kültür sanat projelerinin de yapılacağını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kocaeli Üniversitesi, Konak, Güncel

Kaynak: AA

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