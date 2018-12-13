Koü Türkiye'nin İlk 10 Üniversitesi Arasına Girmeyi Hedefliyor

13 Aralık 2018 Perşembe 14:04



13 Aralık 2018 Perşembe 14:04

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Kocaeli Üniversitesi, önümüzdeki 4 yıllık süreçte araştırma üniversiteleri arasına girmeyi ve ülkemizin bilim alanında dünyaya açılan kapısı olmayı hedeflemektedir." dedi.Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Hülagü, göreve geldikleri günden bu yana "öğrenci merkezli üniversite" profili oluşturmaya özen gösterdiklerini söyledi.Hülagü, 2014-2018 yıllarında hayata geçirdikleri projelere değinerek, "Geçtiğimiz 4 senede hayata geçirdiğimiz projeleri ve 2023'e kadar hayata geçirmeyi planladığımız projelerimiz, Ar-Ge faaliyetleri başta olmak üzere tümü yeni nesil üniversite olabilmek yolunda bir adımdır." ifadesini kullandı.Yeni nesil üniversitelerin, sanayiye eğitim vererek iş gücü niteliğinin artmasına aracılık ettiğini, Ar-Ge faaliyetlerinde bilgi birikimini, tecrübesini ve yetişmiş insan gücünü sanayiyle paylaştığını anlatan Hülagü, üniversitelerin bilgiyi üretme sürecinde ortaya koyduğu faaliyetleri, ihtiyaca yönelik biçimlendirmesinin önemli olduğunu vurguladı.Hülagü, 2023 eğitim vizyonundan bahsederek, şöyle konuştu:"Üniversitemiz, kentinin ortaya koyduğu vizyonun parçasıdır. Bu kararlılıkla Kocaeli Üniversitesi önümüzdeki 4 yıllık süreçte araştırma üniversiteleri arasına girmeyi ve ülkemizin bilim alanında dünyaya açılan kapısı olmayı hedeflemektedir. Proje ve faaliyetlerimizin önemli bir kısmının özellikle büyük maliyetli projelerin Ar-Ge'yi destekleyen, üniversitemizin ülkemize sunabileceği katma değeri arttırmaya yönelik projeler olduğu görülecektir. Bu çerçevede kurulan laboratuvar ve araştırma merkezleri, tıp alanında deneylere imkan tanıyan tesisler, ülkemizin 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda atılacak adımlara destek olma niteliği taşımaktadır."Yeni nesil üniversitelerin, kentle ve halkla da güçlü konuma geldiğini kaydeden Hülagü, üniversite olarak toplumun kültürel, sosyal, teknolojik gelişimine katkı sunmanın en temel görevlerinden biri olduğunu belirtti.Hülagü, gelecek 4 yılda hedeflerinin "araştırarak görünür olan üniversite" konumuna gelmek olduğuna işaret ederek, "Kocaeli Üniversitesi gibi genç ama köklü bir üniversite şüphe yok ki en kısa zamanda bu mesafeyi katederek hayal ettiği, planladığı noktaya hızla ulaşacaktır. Bugüne kadar gerçekleştirilen projelerin tümünde ilk düşüncemiz gerçekçi olmak, sürdürülebiliri hedeflemek ve hayata geçirme noktasında doğru bir planlamayla tereddütsüzce çalışmak oldu.Bu doğrultuda da bizler üniversitemizin eksikliklerini, artılarını ve potansiyelini biliyor, buna uygun bir hedefin ortaya konulması halinde neler başarabileceğini tahayyül edebiliyoruz. Öncelikle Türkiye'nin ilk 10, sonrasında da dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.