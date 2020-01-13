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Kourtney Kardashian'ın "Baklava" paylaşımına düştüğü not Türk takipçilerini ayaklandırdı

Sosyal medya hesabından "El yapımı Ermeni baklavası" notuyla fotoğraf paylaşan Kourtney Kardashian, Türk takipçilerinin hışmına uğradı.

13.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:27

Kourtney Kardashian, dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle tepki çekti. 'Ermeni Baklavası' yazılı paylaşıma, Türkler'den sert yorumlar geldi.

TÜRK TAKİPÇİLERİNDEN JET TEPKİ

Ermeni bir babanın kızı olan Kourtney Kardashian, dün Instagram'ın hikaye bölümünden baklava fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına "El yapımı Ermeni baklavası" notunu düşen Kardashian, Türk takipçilerinin tepkisini çekti.

Yapılan yorumlardan bazıları;

- Baklava bizim kırmızı çizgimiz, ayağını denk al

- Baklava bizimdir bizim kalacak

- Baklava Türkler'indir haddini aşma

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKEN HAREKETE İMZA ATMIŞTI

Kourtney Kardashian, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan tasarı hakkında 'Zafer' yorumu yapmış ve sosyal medya hesabından da skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

İşte tepki çeken o paylaşım;

Kourtney Kardashian'ın

Kourtney Kardashian, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
GÜLLÜOĞLU:Ermenilerin yaptığı belli tipinde meymenet yok tatlının.
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HİÇ OLMUŞ MU?:Boşverin arkadaşlar, bizde böyle baklava açılsa açanı taşlarlar. Hiç olmuş mu?
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ADA:ailecek sinir oluyorum bunlara
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ZİYAA:Ben de.
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3 1
ADINIZI YAZIN:Baklavadan baska herseye benziyor bunun baklavadan haberi yok
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ZİYAA:Baklavanın, Anavatanı Türkiye''dir. . . Siz kim oluyorsunuz lan. . .
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RACO:alman amerikalı gibi yaşarsınız baklavaya geldimi süper milli olursunuz ne akılsız adamlarsınız boş işlerle uğraşın bakalım
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LEYLİ LEYLİ YAR:Vatan kurtarıldı bordo klavyeliler helal olsun size.
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VAY - Z:Yok Abı Tamam Baklava Sızın Olsun Bı rahat bırakın ya kılosu oldu 60tl hala neyın hesabı
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GALATASARAYLI:İSMİ BİLE TÜRKÇE. . . . YUNAN VE BULGARLARDAN SONRA BUNLAR DA BİZİM YEMEKLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA BAŞLADILAR. . .
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