Kourtney Kardashian, Küvet Pozuyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Kardashian kardeşlerin 39 yaşındaki üyesi Kourtney Kardashian Instagram hesabından paylaştığı küvet pozu ile adeta yürekleri hoplattı.

ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİYLE TATİLE ÇIKMIŞTI

Geride bıraktığımız yılın son günlerinde üç çocuğunun babası Scott Disick ve sevgilisi Sofia Richie ile birlikte tatile çıkarak dikkatleri üzerine çeken Kourtney Kardashian yaptığı son paylaşımla mesaj verdi.

KÜVET POZUYLA YÜREK HOPLATTI

Amerika'da kıyafet perakendeciğili yapan ancak esas kazancını televizyon şöhreti olarak kazanan Kourtney, 75 milyona yakın takipçisiyle küvetin içindeyken çekilmiş bir karesini paylaştı. Profesyonel bir çekimden kullandığı sahneyi "Kendini de onları sevdiğin kadar derinden sev" notuyla paylaşan Kourtney hem iki milyonu aşan beğeni kazandı hem de hemcinslerine mesaj vermiş oldu.