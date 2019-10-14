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Kovada Gölü'nde bin 400 metre ağ ele geçirildi

Isparta'da su ürünleri avcılığının yasak olduğu Kovada Gölü'nde 10-14 santim arası farklı göz açıklıklarında toplam bin 400 metre sade uzatma ağı (fanyasız ağ) ele geçirildi.

14.10.2019 17:57Kovada Gölü'nde bin 400 metre ağ ele geçirildi
Isparta'da su ürünleri avcılığının yasak olduğu Kovada Gölü'nde 10-14 santim arası farklı göz açıklıklarında toplam bin 400 metre sade uzatma ağı (fanyasız ağ) ele geçirildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri gelen ihbar üzerine, su ürünleri avcılığının tamamen yasak olduğu Kovada Gölünde denetim gerçekleştirdi. Gölde atılı vaziyette 10-14 santim arası farklı göz açıklıklarında toplam bin 400 metre sade uzatma ağı (fanyasız ağ) tespit edilerek, ağa el konuldu. Ağ içerisinden çıkan gümişi havuz balığı, kadife ve sazan balıkları canlı olarak göle iade edildi.

Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğünün, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına kaçak avcılığın önlemesi için kontrol ve denetimlerinin karadan ve sudan devam edeceği bildirdi. - ISPARTA

Kovada Gölü, Eğirdir, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

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