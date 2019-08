Kovalamaca karakolda bitti

Kovalamaca karakolda bittiBURSA - Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinin önünde bulunan demir parçalarını çalan at arabalı hırsızlar kovalamaca sonucu emniyet ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay Mahmudiye Mahallesi 19. Mobilya sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bir mobilya imalat atölyesinin önünde bulunan büyük demir parçaları at arabasının üzerine yüklerken etraftaki vatandaşlar tarafından fark edilen, A.R.A. (48), N.Y. isimli şüpheliler at arabasıyla olay yerinden ayrıldılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak şahısları buldu. Polisleri gören A.R.A. at arabasını ve yanındaki kadınla çocuğu bırakarak polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Uzun süren kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli polis aracına alınarak hırsızlık yaptığı at arabasının başına getirildi. Yakalanan iki kişi polisler tarafından gözaltına alınırken, at arabası için İnegöl Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri olay yerine gelerek at arabasını ve atı zabıta müdürlüğüne götürdü. Çalınan demir parçalarının sahibini bulabilmek için Emniyet güçlerinin çalışma başlattığı öğrenilirken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.