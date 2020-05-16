Kovalamaca sırasında şüphelinin otomobiliyle çarpışan polis aracındaki komiser yardımcısı yaralandı...

Bursa'da şüphelinin kullandığı otomobille ekip aracının kovalamaca sırasında çarpışması sonucu komiser yardımcısı yaralandı.

16.05.2020 05:44 | Son Güncelleme: 16.05.2020 05:45

Bursa'da şüphelinin kullandığı otomobille ekip aracının kovalamaca sırasında çarpışması sonucu komiser yardımcısı yaralandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri, Bursa'nın Gemlik ilçesinden kiralandığı öğrenilen ve "Dur" ihtarlarına uymayan 16 ABY 016 plakalı otomobili, Osmangazi Köprüsü'nde kovalamaya başladı.

Polis otosu, Bursa'nın İznik ilçesine kadar takip ettiği otomobille İlçe Devlet Hastanesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada Komiser Yardımcısı Y.T. yaralandı. Polisin arkasından üç el ateş ettiği otomobil, Hisardere köyü yolu üzerinde terk edilmiş olarak bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri, tarlalara doğru kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı komiser yardımcısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kovalamaca sırasında şüphelinin otomobiliyle çarpışan polis aracındaki komiser yardımcısı yaralandı...

Kaynak: AA

Etiketler: Osmangazi Köprüsü, Polis, Bursa, Güncel, Haber

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