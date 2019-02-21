Kovalamaca Sonucu Durdurulan Araçtan Düzensiz Göçmenler Çıktı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilden 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen çıktı.
Polis ekipleri, düzensiz göçmen taşındığı ihbarı üzerine ilçe merkezinde bir otomobili durdurmaya çalıştı. Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.
Bir süre yaşanan takibin ardından önünü kesen polis aracına çarparak duran otomobilden 11 düzensiz göçmen çıktı.
Ekipler, 5'i çocuk 11 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Gözaltına alınan sürücü E.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Altınözü, Hatay, Güncel
Kaynak: AA