06.07.2019 14:50
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Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan ve içinde uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan ve içinde uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Otomobilin "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı.
Mahalle çıkışında durdurulan aracın sürücüsü M.O, gözaltına alındı.
Narkotik köpeği "Çayra" eşliğinde araçta yapılan aramada, 15 gram eroin, 10 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Aydın, Güncel

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