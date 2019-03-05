Kovalamaca Sonucu Yakalanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Ümraniye
'de, iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 gün önce gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 1 Mart'ta, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerince takip edildiklerini anlayınca kaçan ve kovalamaca sonucu tekerleklerine ateş edilerek durdurulan minibüste gözaltına alınan 8 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Emrah
A, Haydar G, Muhammet B, Erkan A, Gökhan B, Sezer Y, Emrah C ve Nedim B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İncelemede, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin, Pendik
, Maltepe
, Ümraniye, Ataşehir
, Kartal
ve Sancaktepe
'deki 15 iş yerinden 06.00 ile 08.00 saatleri arasında hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Tuzla
'daki iş yerinden çaldıkları 20 bin lira değerindeki klima tesisat malzemeleri ise iş yeri sahibine teslim edildi.
Olay
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1 Mart'ta Tuzla Aydıntepe
Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye giderek, şüphelilerin kaçmaya çalıştığı aracı takibe almıştı. Minibüstekiler, Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına ateşle karşılık vermişti. Kovalamaca sonucu bir süre sonra tekerleklerine ateş edilerek durdurulan minibüsteki 8 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Emrah A, polisin ateşi sırasında yaralanmıştı. Minibüste yapılan aramada çalıntı eşyalar da ele geçirilmişti.
Ümraniye, Güncel
Kaynak: AA