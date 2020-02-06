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Kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu satıcısı cezaevinde

Bursa'da jandarmanın dur ikazına durmayıp kaçarken uyuşturucuları araçtan dışarı atan şüpheli tutuklandı.

06.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:52Kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu satıcısı cezaevinde
'da jandarmanın dur ikazına durmayıp kaçarken uyuşturucuları araçtan dışarı atan şüpheli tutuklandı.

Olay, Vakıf Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.B. isimli şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Vakıfspor Tesisleri yakınlarında dur ikazı yapılan şüpheli jandarmadan kaçmaya başladı. E.B., kaçtığı esnada uyuşturucuları araçtan attı. Kısa süreli kovalamacanın ardından E.B. yakalanırken, kaçarken attığı uyuşturucu torbasından da 67 gram metamfetamin çıktı. Sorgulanmak üzere karakola götürülen E.B. burada yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Yıldırım, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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