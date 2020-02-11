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Kovalamacada durdurulan kamyonetten 15 kaçak göçmen çıktı

TEKİRDAĞ'da polislerin kovalamaca sonucu durdurduğu kamyonetin kasasında yurt dışına çıkış hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

11.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:54Kovalamacada durdurulan kamyonetten 15 kaçak göçmen çıktı

TEKİRDAĞ'da polislerin kovalamaca sonucu durdurduğu kamyonetin kasasında yurt dışına çıkış hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul- karayolunun Beyazköy mevkiinde kamyonet içinde kaçak göçmenlerin taşındığı ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine ekipler, bölgedeki uygulama noktasında önlem aldı. Ekipleri kontrol noktasında fark eden 34 BP 5903 plakalı kamyonetin sürücüsü, yan yola saparak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette yapılan aramada Somali, Pakistan, Afganistan, İran ve Irak uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücü O.A. ile ilgili soruşturma sürerken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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