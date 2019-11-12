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Kovalamacada durdurulan minibüslerden 69 kaçak göçmen çıktı

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerinin takibi sonucu durdurulan 2 minibüste, 69 kaçak göçmen yakalandı.

12.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:59Kovalamacada durdurulan minibüslerden 69 kaçak göçmen çıktı

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerinin takibi sonucu durdurulan 2 minibüste, 69 kaçak göçmen yakalandı.

Merkez ilçesinde, 8 Kasım akşam saatlerinde jandarmanın yol kontrol noktası yakınlarında 2 minibüsün farlarını söndürdüklerini tespit eden ekipler, harekete geçti. Takip başlatan ekipleri fark eden 2 minibüste bulunanlar tarlaya doğru araçları sürdü. Bir süre yapılan takip sonucu, sürücüler araçları terk ederek, olay yerinden kaçtı. ekiplerince bölgede yapılan aramada sürücülerden M.S.A. gizlendiği kayalıklarda yakalanırken, diğer sürücü ise kaçtı. Terk edilen 2 minibüste yapılan aramada 44'ü Afganistan, 14'ü Bangladeş, 9'u Pakistan, 1'i Myanmar ve 1 Filistinli olmak üzere 69 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, İran'dan yasa dışı yollardan Van'a geldikleri, buradan ise Tatvan ilçesi üzerinden İstanbul'a gitmeye çalıştıkları tespit edildi. Göçmenlerin, kendilerini terk eden araç sürücülerine kişi başı 800 ila bin 200 dolar verdikleri tespit edildi. Yakalanan göçmenler İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Diyarbakır, Kayapınar, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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