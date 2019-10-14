Haberler » Güncel » Kovalamacada otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı

Kovalamacada otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı

BOLU'da, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilden yola atılan çantada 1 kilo 29 gram skunk ele geçirildi, sürücü M.S. (27) gözaltına alındı.

14.10.2019 12:04Kovalamacada otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı

BOLU'da, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilden yola atılan çantada 1 kilo 29 gram skunk ele geçirildi, sürücü M.S. (27) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonucu aracı TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde durdurdu. Kovalamaca sırasında araçtan yola atılan bir çantada 1 kilo 29 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 150 bin TL olduğu öğrenilirken, sürücü M.S. gözaltına alındı. M.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:52 Sonbaharın renk cümbüşü için deklanşöre bastılar
13:52 Adıyamanlı muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe
13:52 Milli Savunma Bakanı Akar: "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında.
13:52 Hayatını kaybeden annesinin isteğini yıllar sonra yerine getirdi
13:52 Adalet Bakanı Gül: "(Barış Pınarı Harekatı) Türkiye bu operasyonu uluslararası hukuk çerçevesinde...
13:51 Muhtarlar 'barış pınarı harekatı'na katılmak için dilekçe verdi
13:51 Beyoğlu'ndaki kapkaç anları kamerada
14.10.2019 13:55:05