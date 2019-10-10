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Kovalamacada yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı

Bursa'da polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

10.10.2019 20:32Kovalamacada yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı
Bursa'da polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.G. ve Z.İ. olduğunu belirledi.
Yapılan takip sonucu zanlıların belediye otobüsüne bindiğini tespit eden ekipler, söz konusu aracı durdurdu.
Otobüsün durmasıyla kaçmaya başlayan 2 kadın şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında ikametten çalındığı belirlenen 400 lira ve 4 yarım, 2 çeyrek altın ve yüzük ile 2 gümüş bileklik ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Osmangazi, Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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