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Kovalamacada yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı - BURSA

Bursa'da polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

10.10.2019 22:33
Bursa'da polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.G. ve Z.İ. olduğunu belirledi.
Yapılan takip sonucu zanlıların belediye otobüsüne bindiğini tespit eden ekipler, söz konusu aracı durdurdu.
Otobüsün durmasıyla kaçmaya başlayan 2 kadın şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında ikametten çalındığı belirlenen 400 lira ve 4 yarım, 2 çeyrek altın ve yüzük ile 2 gümüş bileklik ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kovalamacada yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı - BURSA

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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