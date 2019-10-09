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Kovalamacada yakalandı emniyete gitmemek için polise yalvardı

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü Serhat Y. ve Samet D., kaza yapınca yakalandı.

09.10.2019 18:02Kovalamacada yakalandı emniyete gitmemek için polise yalvardı

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü Serhat Y. ve Samet D., kaza yapınca yakalandı. Kaçarken yanlarındaki uyuşturucu maddeyi yola atan şüphelilerden Serhat Y., "Abi bizi emniyete götürmeyin" diye polise yalvardı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6144 Sokakta meydana geldi. Polis, Serhat Y. ve Samet D.'nin bulunduğu 07 LAS 66 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' uyarısını dikkate almayan Serhat Y. ve Samet D. kaçmaya başladı.

Takip edildiklerini gören iki şüpheli, yanlarındaki poşette bulunan uyuşturucu maddelerini yola atmaya başladı. Uzun süre polisten kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden yunuslara ait motosikleti de düşürüp zarar vermek istedi. Bir süre kaçan şüpheliler, mıcırlı yolda kontrolü kaybedip motosikletten düştü. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan Serhat Y., gözaltına alındığı sırada, "Abi bizi emniyete, götürmeyin" diye polise yalvardı.

İki şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



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Kaynak: DHA

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