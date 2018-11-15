Kovalamacayla Yakalanan Sürücü, Alkollü Çıktı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan sürücü, kovalacayla yaklaşık 8 kilometre sonra yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün aracında yapılan aramada, koliler halinde 100 şişeden fazla bira bulundu. Merkez Yüreğir
ilçesi Akıncılar
Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında polis ekipleri, şüphe üzerine 01 L 0081 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. D-400 karayolunda ilerleyen otomobil, Girne
Köprüsü üzerinden Seyhan
ilçesine geçti. Turhan Cemal Beriker
Bulvarı üzerinde hızla ilerleyen sürücü, havaalanı kavşağında önlem alan polisleri fark edince altı geçide yöneldi. Kavşakta önlem alan polislere yakalanmamak için Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'ne dönen sürücü, daha sonra Vefa Caddesi'ne yöneldi. Peşine çok sayıda polis ekibini takan şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeyi denedi, ancak başarılı olamadı. Barış Mahallesi
50168 Sokak'ta durmak zorunda kalan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Kimlik kontrolünde adının Faruk Y. olduğu belirlenen şüpheli, alkol aldığı için kaçtığını söyledi. Otomobilde yapılan aramada ise bagaj kısmında koliler halinde 100 şişenin üzerinde bira bulundu. Biraların faturalı olduğunu belirten ve 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen Faruk Y., ifadesi alınmak üzere Şakirpaşa Polis
Merkezi'ne götürüldü.
- Adana
Yüreğir,Merkez,Polis,Adana
15 Kasım 2018 Perşembe 07:58