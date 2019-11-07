Haberler » Güncel » Kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu haplar çıktı

Kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu haplar çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde 93 uyuşturucu hap ele geçirilen O.C.B., gözaltına alındı.

07.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:27 Kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu haplar çıktı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde 93 uyuşturucu hap ele geçirilen O.C.B., gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli 'Yunus' timleri, İspat Cami Mahallesi Esenyurt Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri O.C.B.'yi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan O.C.B., kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 93 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplar ve O.C.B., işlemleri için Keşan Narkotik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.


- Edirne

Edirne, Polis, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:58   Köydeki tespih atölyesinden Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor
10:57   Öğrencisini dövdüğü öne sürülen öğretmen hakkında idari soruşturma
10:56   Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili olarak MEB soruşturma başlattı
10:56   THY'nin ÇİN'indeki 4'üncü rotası Xi'an oldu
10:56   Adana lösemi hastası çocuklar, müdür aktaş'ı ziyaret etti
10:32   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki: Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
10:24   Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çekilmedi, Suriye Milli Ordusu'ndan 11 şehit var
10:19   AK Partili Turan'dan Bülent Arınç'a: Ben olsam istifa ederdim
10:17   Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem! Ücretler yoğunluğa göre belirlenecek
7.11.2019 10:58:27