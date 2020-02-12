Kovan Filmi

İnsan ve doğa ilişkisi üzerine yapılan en özgün film
lerden olan Kovan film
i, anaerkil bir dünyası olan arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan arıcı Ayşe'nin, Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele ederken, kasabada kendine bir kimlik edinme mücadelesini, sinema
perdesine yansıtıyor. Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film
in oyuncu kadrosunda Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu, Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Eylem KaftanSenaryo:
Eylem KaftanOyuncular:
Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu, Dizem Kaftan, Şennur Nogaylar, Ömer AkdemirFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
KovanYapımcı Firma:
Caba FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
93 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
01.05.2020 Kovan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.