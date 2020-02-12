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Kovan Filmi

Kovan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kovan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

12.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:58Kovan Filmi
İnsan ve doğa ilişkisi üzerine yapılan en özgün film lerden olan Kovan film i, anaerkil bir dünyası olan arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan arıcı Ayşe'nin, Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele ederken, kasabada kendine bir kimlik edinme mücadelesini, sinema perdesine yansıtıyor.

Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film in oyuncu kadrosunda Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu, Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Eylem Kaftan
Senaryo: Eylem Kaftan
Oyuncular: Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu, Dizem Kaftan, Şennur Nogaylar, Ömer Akdemir
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Kovan
Yapımcı Firma: Caba Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 93 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.05.2020

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Eylem Kaftan, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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