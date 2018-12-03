Kovancılar'da Engelliler Günü Etkinliği

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:04



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:04

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde engelliler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.Kovancılar 'da düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, kamu kurum temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.Programda engelleri olmasına rağmen bir çok başarı elde eden yazar, sporcular ve bilim insanlarını aktaran sinevizyon gösterisi izlendi. Kaymakam Özdemir, engeli olan bireylerle yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti.Engelli olup bir çok başarı elden eden kişiler olduğunu belirten Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ümit Özpolat, engelli olmanın başarısız olunacağı anlamına gelmediğini, mücadele etmenin gerektiğini kaydetti.Herkesin pırıl pırıl bir birinden farklı olmayan insanlar olduğuna değinen Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, "Aslında engelimiz yok. Engelimiz kendi aklımızda beynimizde bunları kaldırdığımız zaman göreceğiz ki hiç bir engellimiz yok. Dünyanın en başarıları engelliler arasından çıkıyor. Biz onlara sahip çıktıkça hem kendilerini hemde bizleri mutlu edecektir" dedi. - ELAZIĞ