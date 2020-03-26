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Kovanlarına saldıran ayılarla mücadelesi ile gündeme gelen İbrahim Sedef son yolculuğuna uğurlandı

Kovanlarına saldıran ayılarla mücadelesi ile gündeme gelen İbrahim Sedef son yolculuğuna uğurlandı Trabzon Büyükşehir Belediye meclis üyeliğinin yanı sıra baba mesleği arıcılığı sürdüren ve zaman zaman kovanlarına saldıran ayılarla mücadelesi ile gündeme gelen İbrahim Sedef bugün son...

26.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:26
Kovanlarına saldıran ayılarla mücadelesi ile gündeme gelen İbrahim Sedef son yolculuğuna uğurlandı
TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye meclis üyeliğinin yanı sıra baba mesleği arıcılığı sürdüren ve zaman zaman kovanlarına saldıran ayılarla mücadelesi ile gündeme gelen İbrahim Sedef bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzon'un Sürmene ilçesi Yeniay Beldesi eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef (55), önceki gün hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören Sedef, ayılarla mücadelesi ile biliniyordu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliğinin yanı sıra baba mesleği arıcılığı sürdüren İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyordu. Barakasının dört bir tarafına yerleştirdiği güvenlik kameralarıyla gelen ayıları izleyerek ilginç anları sosyal medya hesabından da paylaşan Sedef'i son yolculuğuna sevenleri uğurladı. Sürmene ilçesindeki Baştırmar mahallesindeki evinin önündeki cenaze namazına ilçe belediye başkanları, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sedef, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Kovanlarına saldıran ayılarla mücadelesi ile gündeme gelen İbrahim Sedef son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Sedef, Sürmene, Trabzon, Genel

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Kovanlarına saldıran ayılarla mücadelesi ile gündeme gelen İbrahim Sedef son yolculuğuna uğurlandı

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