25 Mart 2019, 14:17
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Kovanlık Beldesinde Kan Bağışı Kampanyası

Kovanlık Beldesinde Kan Bağışı Kampanyası

Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Okul Müdürü Sedat Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede ilk kez etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bulut, Giresun Kızılay Kan Bağışı Merkezi görevlileri tarafından öğretmen, öğrenci ve velilere kan ve kök hücre bağışı konusunda bilgilendirmelerde de bulunduğunu aktardı.

Kampanyanın düzenlenmesi noktasında desteklerini esirgemeyenlere teşekkür eden Bulut, toplumun bilinçlenmesi için bu tür çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi. Okul Müdürü, Bulancak, Kovanlık, Güncel
Kaynak: AA