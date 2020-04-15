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Kovayı kaptı, otomobili kül olmaktan kurtardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir genç yoldan geçerken gördüğü alev alan otomobile kovaya doldurduğu suyla müdahale etti.

15.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:39
Kovayı kaptı, otomobili kül olmaktan kurtardı
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde bir genç yoldan geçerken gördüğü alev alan otomobile kovaya doldurduğu suyla müdahale etti.

Olay, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan Ahmet Meriç'e ait 59 AAK 371 plakalı otomobil alev aldı. Yoldan geçerken araçtan dumanlar yükseldiğini gören Allıışıklı Ünal Güven, kovaya doldurduğu suyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle otomobil kül olmaktan kurtarıldı.

Duyarlılık örneği gösteren Ünal Güven, yangını gördüğü an itibariyle hemen müdahale ettiğini söyledi. Olay yerine gelen araç sahibi, erken müdahalede bulunan Ünal Güven ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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