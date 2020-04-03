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Kovid-19'a karşı küresel dayanışma kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapan kararı, oy birliğiyle kabul etti.

03.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 05:06
Kovid-19'a karşı küresel dayanışma kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapan kararı, oy birliğiyle kabul etti.
Norveç, İsviçre, Singapur, Endonezya, Lihtenştayn ve Gana tarafından hazırlanan ve 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 188 ülkenin sponsor olduğu karar, oy birliğiyle kabul edildi.
İlk BM kararı
Söz konusu karar, koronavirüs salgınına ilişkin alınan ilk BM kararı olma özelliği taşıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle toplanamayan Genel Kurul'da, oylama da yeni kurallar çerçevesinde yapıldı.
Tasarı sunulduktan sonra perşembe yerel saat ile 18.00'e kadar ülkelere itiraz etme hakkı tanındı. Tanınan sürenin dolmasının ardından hiçbir itiraz olmaması üzerine, karar oy birliğiyle kabul edildi ve yürürlüğe girdi.
Koronavirüsün toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisine ve ekonomi, küresel seyahat ve ticareti ciddi bir şekilde aksatmasına dikkat çekilen kararda, yoksul ve salgından en fazla etkilenen ülkelere yardım edilmesi gerektiği de vurgulandı.
Salgınına karşı küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapılan kararda ayrıca koranavirüsle mücadelede her türlü ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı çıkılması ve insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.
Öte yandan Rusya'nın BM Genel Kurulu'na sunduğu koronavirüs salgınının neden olduğu zorluklar karşısında ticaret savaşlarına son verilmesi ve BM Güvenlik Konseyi onayı olmadan ülkelerin tek taraflı yaptırım kararı almaması çağrısının yapıldığı tasarısı ise kabul edilmedi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre karara ABD, Avrupa Birliği ve Ukrayna itiraz etti.
BM Genel Kurulu'nda salgın yüzünden oylama yapılamadığı için tasarılar yeni belirlenen kurallara göre ancak oy birliğiyle kabul edilebiliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Güncel
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