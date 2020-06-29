Kovid-19'a karşı maske takma zorunluluğu getirildi

Niğde Pandemi Kurulu, 1 Temmuz'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu kararı aldı.

29.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:33
Niğde Pandemi Kurulu, 1 Temmuz'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu kararı aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için oluşturulan İl Pandemi Kurulu, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.
Toplantıda konuşan Şimşek, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski en aza indirmek adına birçok tedbiri hayata geçirdiklerini söyledi.
Alınan tedbirler neticesinde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren kontrollü sosyal hayat dönemine girildiğini hatırlatan Vali Şimşek, şunları kaydetti:
"Artık bir taraftan hayat devam edecek, bir taraftan da tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi maske kullanımı, sosyal mesafe, el yıkama ve hijyen. İlimizde aldığımız tedbirler sonucu salgının başlangıcından bu yana ülke ortalamasına göre iyi bir çizgimiz oldu. Hatta ilk zamanlar hiç vakamız yoktu. Ancak ülke genelindeki artışa paralel olarak ilimizdeki vakalar da zamanla arttı. Yine çalışmalar ve çabalarımız sonucu bu vakaları minimum noktaya indirmeyi başardık. Birçok hastamız iyileşerek taburcu edildi. Şimdi yeni bir döneme girdik, kontrollü sosyal hayat dönemi. Maalesef 1 Haziran'da başlayan bu dönemden sonra minimum seviyeye indirdiğimiz vakalarda ilimizde bir tırmanış söz konusu. Bu tırmanışı durdurmak, salgının yayılmasına engel olmak ve salgının etkilerini asgari seviyeye indirmek adına ekstra tedbirler alınmasını kararlaştırdık. İnşallah aldığımız ve alacağımız tedbirlerle ve vatandaşlarımızın da bu tedbirlere uyması ile bu salgınla en iyi şekilde baş edebileceğiz ve seyrini kontrol edilebilir bir düzeyde tutabileceğiz."
Toplantıda, İl Pandemi Kurulunca 1 Temmuz'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verildi.
Toplantıya, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş ile kurul üyeleri katıldı. Kovid-19’a karşı maske takma zorunluluğu getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel, Haber
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