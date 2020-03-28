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Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünün, TÜBİTAK tarafından organize edilen ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı üretim çalışmasına dahil edildiğini belirterek, "Enstitümüzün bu çalışmalar içinde olması Bakanlığımız adına...

28.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:26
Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünün, TÜBİTAK tarafından organize edilen ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı üretim çalışmasına dahil edildiğini belirterek, "Enstitümüzün bu çalışmalar içinde olması Bakanlığımız adına bizleri gururlandırıyor." ifadesini kulandı.
Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 ile mücadele için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünün, TÜBİTAK tarafından organize edilen ve Kovid-19'a karşı yürütülen aşı üretim çalışmasına dahil edildiği bilgisini veren Pakdemirli, bunun daha önce Enstitü tarafından yürütülen başarılı çalışmaların neticesi olduğunu vurguladı.
Bakan Pakdemirli, Kovid-19'a karşı çok ciddi tedbirler aldıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Öyle ki pek çok ülke virüsle mücadele konusunda iş birliği talebinde bulundu. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle virüse karşı gayret gösteriyorlar. Bilim insanlarımız, uzmanlarımız da bu virüsü yenmek üzere bilgilerini, yeteneklerini kullanıyor. Bu kapsamda, Pendik Veteriner Kontrol Enstitümüzün de bu çalışmalar içinde olması Bakanlığımız adına bizleri gururlandırıyor. Sağlık Bakanlığına destek olmak amacıyla altyapısı müsait tüm enstitülerimiz milletimizin hizmetindedir. Biz de Bakanlık olarak araştırmacılarımızın sonuna kadar yanındayız."
Enstitünün söz konusu sürece katılması dolayısıyla daha önce aşı üretimleri konusunda çalışılan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş ile irtibata geçildiği belirtilen açıklamada, iki veteriner fakültesi ile iki tıp fakültesi ve bir özel sektör firması tarafından hazırlanan proje önerisinin TÜBİTAK'a sunulduğu ve 1 milyon 650 bin lira bütçeyle yürütülmesinin kabul edildiği bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Pendik, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek - Ekonomi

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