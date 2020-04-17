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Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmediği Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar ilk günden beridir sosyal izolasyon ve sıkı denetimi hiç elden bırakmıyor.

17.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:03

Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının rastlanılmadığı Antalya 'nın Kaş ilçesinde, tedbirlerin uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren sosyal izolasyon ve sıkı denetim hiç elden bırakılmıyor.

Antalya şehir merkezine yaklaşık 190 kilometre uzaklıktaki Kaş ilçesi, görsel güzelliği, dünyaca ünlü plajı ve tarihi öneminin yanı sıra bugünlerde Kovid-19 vakasının hiç görülmemesiyle de ön plana çıkıyor. İlçede ilk günden itibaren alınan önlemler ve halkın bilinçli davranması vaka görülmemesinde en büyük etkenlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Sosyal izolasyon ve sıkı denetim ise herkes tarafından benimsenmiş ilk iki kural olarak gösteriliyor.

KURALLARA HERKES UYUP BENİMSEDİ

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kuralları eksiksiz uyguladıklarını söyledi. Alınan bütün kararların insan sağlığı için olduğunu, Kaşlı vatandaşların bunu özümsediğini vurgulayan Karacan, kurallara harfiyen uyulduğunu bildirdi. Karacan, "evde kal" çağrısının ilçede büyük karşılık bulduğunu, meydanların, dünyaca ünlü sahillerin boş olduğunu dile getirdi.

"VATANDAŞ BU İŞİ GERÇEK ANLAMDA SAHİPLENMİŞ"

Kendisinin de bazen denetlemelerde bulunduğunu vurgulayan Karacan, "Bir gün vatandaşın ve esnafın tepkisini ölçmek için tek başıma maskesiz markete girmeye çalıştım. Girmeden hemen bir vatandaş, 'maskeni takman gerekiyor' diye uyarıda bulundu. Hemen maskemi çıkartıp taktım. Bu beni çok mutlu etti. Vatandaş bu işi gerçek anlamıyla sahiplenmiş." dedi.

DUYARLILIK ÜST SEVİYEDE

Karacan, insanların pazar yerlerine girerken bile duyarlılığı elden bırakmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Pazar yerine 50 kişi girecekse sırada bekleyenler acele etmiyor. Bir grup çıkıyor, başka bir grup giriyor. Sağlık ve emniyet görevlilerimiz de çok sıkı çalışıyor. Sağlık, cenaze, gıda tedarikçisi, doğal gaz, elektrik gibi hatlarda çalışan kişileri ilçeye alıyoruz. Bunlar dışında kimse giremiyor. Otelci, pansiyoncu arkadaşlar da kurallara riayet ediyor. İlçeye gezmek için gelenleri almıyoruz. Kaş'a konaklamak için gelenleri geri çeviriyoruz. Otelciler de kendilerini arayan müşterilere, "Hastalık bittiği zaman güzel, güneşli günlerde sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Şimdi misafir kabul etmiyoruz.' diyorlar. Tatlı dilli ikna ediyorlar. Biz daha güzel günlerde vatandaşlarımızı Kaş'a bekliyoruz."

KARANTİNADAKİLER KOMŞUYA, MUHTARA ZİMMETLENDİ

Koronavirüs 'ün Türkiye'de görünmesinin ardından yurt dışı bağlantısı bulunan 645 kişiyi karantina altına aldıklarını vurgulayan Karacan, "Bu karantina şu an 65'e düştü. Karantinadakileri de çok sıkı denetliyoruz. Hatta onlar için ayrı özel ekipler kurduk. Karantinadakileri ayrıca bir komşusuna ve muhtarına teslim ettik ve onları sorumlu tuttuk. Dışarı çıkmaları halinde hiç taviz göstermeyip ceza yazıyoruz. Market denetleme ve pazar yeri denetleme ekipleri kurduk." diye konuştu.

Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Antalya, Yaşam, Güncel
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